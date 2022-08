Grupo ateou fogo em pneus e objetos na Rua Silva Vale após morte na Serrinha - Reprodução/Redes Sociais

Grupo ateou fogo em pneus e objetos na Rua Silva Vale após morte na SerrinhaReprodução/Redes Sociais

Publicado 16/08/2022 14:22





Ainda não há informações sobre a identidade da vítima. De acordo com a Polícia Militar, após a morte do homem, um grupo de pessoas fechou a Rua Silva Vale ateando fogo em pneus e objetos. Em imagens nas redes sociais é possível ver que uma grande nuvem de fumaça se formou por conta das chamas. Confira abaixo. Equipes das Rondas Especiais e Controle de Multidões (RECOM) foram acionadas e atuam para estabilizar a área. Rio - Um homem morreu ao ser baleado durante um confronto na comunidade da Serrinha, em Madureira, na Zona Norte do Rio, nesta terça-feira (16). Pelo segundo dia consecutivo, policiais militares atuam na região para coibir o roubo de veículos de carga, prender criminosos e retirar barricadas. A ação é realizada pelo 9º BPM (Rocha Miranda), com apoio de unidades do 2º Comando de Policiamento de Área (CPA).Ainda não há informações sobre a identidade da vítima. De acordo com a Polícia Militar, após a morte do homem, um grupo de pessoas fechou a Rua Silva Vale ateando fogo em pneus e objetos. Em imagens nas redes sociais é possível ver que uma grande nuvem de fumaça se formou por conta das chamas.Equipes das Rondas Especiais e Controle de Multidões (RECOM) foram acionadas e atuam para estabilizar a área.

Grupo ateou fogo em pneus e objetos na Rua Silva Vale, após homem morrer em confronto na Serrinha. #ODia

Crédito: Reprodução/Redes Sociais pic.twitter.com/hullftBGvn — Jornal O Dia (@jornalodia) August 16, 2022

Até o momento, dois criminosos foram presos. Uma espingarda, dois rádios comunicadores, um fuzil, uma pistola e grande quantidade de drogas foram apreendidos. A ação segue em andamento na comunidade. Por conta das operações, a Secretaria Municipal de Educação (SME) informou que estão fechadas quatro unidades de ensino da rede na região.

Também pelo segundo dia seguido, nesta terça-feira, PMs do 41º BPM (Irajá) realizam buscas por criminosos da Serrinha que estariam escondidos na favela do Para-Pedro. No local, já foram apreendidos uma pistola, drogas e dois rádios comunicadores. A Polícia Militar ainda atua no Morro do Dendê, nas localidades da Caixa D'Água, Covanca, Pendura Saia, Jordão e Bateau Mouche, na Zona Oeste, além de nas favelas do Fallet, Fogueteiro, no Morro dos Prazeres e Escondidinho.