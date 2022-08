Motociclista é arremessado para o alto após colisão com carro em Teresópolis - Reprodução

Motociclista é arremessado para o alto após colisão com carro em TeresópolisReprodução

Publicado 15/08/2022 20:21

Rio - Um homem foi arremessado para o alto depois de bater de moto contra um carro na noite de domingo (14) em Teresópolis, na Região Serrana do Rio. O acidente ocorreu na Rua Triunfo, no bairro Parque Imbuí, e foi registrado por câmeras de segurança.

Após bater em um carro, o motociclista foi jogado para o alto, girou no ar e caiu no asfalto. O Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar socorro mas, apesar do impacto, ninguém precisou ser encaminhado para o hospital.