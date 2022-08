Agentes do Recreio Presente prendem dois homens com R$700,00 em notas falsas - Divulgação

Agentes do Recreio Presente prendem dois homens com R$700,00 em notas falsasDivulgação

Publicado 16/08/2022 15:33

Rio- Agentes da Operação Recreio Presente prenderam, nesta segunda-feira (15), dois homens com R$ 700 reais em notas falsas na Avenida Lúcio Costa, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio. A equipe foi acionada por um ambulante que disse que a dupla estava tentando comprar com dinheiro falsificado.



De acordo com a Polícia Militar, os dois suspeitos confessaram ter comprado as notas por um site e receberam pelos correios. O valor foi apreendido e eles foram conduzidos para a 16° DP (Barra da Tijuca).