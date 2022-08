Troca de tiros assusta motoristas na Rodovia Presidente Dutra, em Nova Iguaçu - Reprodução

Publicado 16/08/2022 13:39

Rio - Uma troca de tiros entre PMs e criminosos que tentavam roubar um caminhão assustou motoristas na Rodovia Presidente Dutra, em Nova Iguaçu, no fim da manhã desta terça-feira (16). Bandidos estavam em dois carros na via, altura do Viaduto da Posse, quando os policiais perceberam a movimentação. Um dos suspeitos foi preso, uma arma apreendida e a carga foi recuperada.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do 20º BPM (Nova Iguaçu) estavam em patrulhamento pela via e iniciaram a perseguição ao grupo criminoso, que estava em dois carros. Um dos carros, que dava cobertura conseguiu fugir da abordagem, mas o outro acabou colidindo com uma mureta.

No veículo, os policiais encontraram uma carga de cigarros que foi roubada do caminhão de transporte. A perseguição assustou motoristas que passavam pelo local no momento da colisão. "Nossa o bicho tá pegando aqui na Dutra, em Nova Iguaçu. Sirene de polícia não para", disse uma usuária do Twitter.

"Toda vez que eu venho em nova Iguaçu tem que acontecer alguma coisa nessa Dutra, Deus me livre", compartilhou outra usuária da rede social.