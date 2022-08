Três fuzis e uma pistola são apreendidos no bairro de Lagomar, em Macaé - Fonte: Divulgação da PM

Publicado 16/08/2022 14:18

Rio - Cinco suspeitos foram baleados em um intenso tiroteio com policiais do 32º BPM (Macaé), após uma tentativa de invasão de criminosos de uma facção rival no bairro de Lagomar, em Macaé. Com eles, foram apreendidos três fuzis e uma pistola. Além dos feridos, um homem foi preso e conduzido para delegacia.

De acordo com a corporação, policiais militares receberam informações de que traficantes rivais tentariam atacar bandidos daquela região. Quando chegaram ao local, ainda conforme a PM, os militares foram atacados a tiros por homens fortemente armados em dois carros.

Os agentes reagiram ao ataque e, no confronto, atingiram cinco ocupantes dos veículos. Após a ação, os feridos foram levados para o Hospital Municipal de Macaé. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dos suspeitos.

O armamento foi encaminhado à 123ª DP (Macaé), onde o caso foi registrado.