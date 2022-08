Carro suspeito é apreendido na Tijuca - Foto: Divulgação Pmerj

Carro suspeito é apreendido na TijucaFoto: Divulgação Pmerj

Publicado 17/08/2022 12:39

Rio - Policiais do 6º BPM (Tijuca) apreenderam, na noite desta terça (16), um carro estacionado na Rua Soares da Costa, no bairro da Tijuca, Zona Norte do Rio. Dentro do veículo, foram encontrados uma mochila e um aparelho celular.

Segundo a corporação, uma equipe foi acionada para verificar um automóvel abandonado na rua. Ao chegarem ao local, os agentes desconfiaram da situação do veículo e recolheram o carro, que foi rebocado para a 19º DP, no mesmo bairro.

Procurada, a assessoria da Polícia Civil informou que não existem registros de ocorrência relacionados a roubo ou furto do veículo e que, até o momento, o proprietário não foi localizado.