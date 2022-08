Uma central clandestina de internet foi localizada durante operação nas comunidades Parque Floresta e São Leopoldo, em Belford Roxo, na Baixada - Reprodução/PMERJ

Publicado 17/08/2022 09:06 | Atualizado 17/08/2022 10:23

Rio- A Polícia Militar realiza operações em diversas comunidades do Rio durante a manhã desta quarta-feira (17). Dentre os alvos estão a comunidade de Acarai e Parada de Lucas, na Zona Norte, Parque Floresta e São Leopoldo, em Belford Roxo, na Baixada, e Guaxindiba, em São Gonçalo, na Região Metropolitana. Até o momento, três criminosos foram presos e grande quantidade de drogas foram apreendidas. Além disso, uma central clandestina de distribuição de internet foi fechada.

Duas das prisões ocorreram em Acari durante uma abordagem policial de agentes do 41° BPM (Irajá). Com eles, os militares apreenderam uma mochila com grande quantidade de drogas e dois rádios transmissores. A ocorrência foi encaminhada para a à 27ª DP (Vicente de Carvalho).

Em Parada de Lucas foi preso o terceiro criminoso durante uma operação realizada por agentes do 16º BPM (Olaria). Com ele, foi apreendido drogas e uma carabina. A ocorrência também foi encaminhada para a 27ª DP (Vicente de Carvalho).

Já nas comunidades Parque Floresta e São Leopoldo, em Belford Roxo, na Baixada, agentes do 39ªBPM (Belford Roxo) localizaram uma central clandestina de distribuição de internet, que funcionava na Vila Pauline. O local foi fechado e as equipes fazem, neste momento, um levantamento do material apreendido na ocorrência. A operação visa desarticular ações criminosas ligadas ao tráfico de drogas.

Em São Gonçalo, policiais do 7º BPM fazem uma operação para retirada de barricadas, cumprimento de mandados de prisão e desarticulação de ações criminosas na comunidade de Guaxindiba. Até o momento, não há informação de prisões, apreensões ou feridos.