Projetos como 'Ronda Maria da Penha' e 'Ambulante em Harmonia' serão apresentados pela SeopDivulgação

Publicado 17/08/2022 18:57

Rio - Duas representantes da Secretaria de Ordem Pública (Seop) foram enviadas, nesta semana, para debater ordenamento e segurança pública na Colômbia. As subsecretárias de Planejamento Estratégico e de Governança e Planejamento terão reuniões com especialistas da área na cidade de Medellín e em Bogotá, capital do país.

"É muito importante que nossas equipes conheçam experiências exitosas de prevenção à violência no cenário internacional, como é o caso de Bogotá e Medellín. Além disso, também estamos apresentando os projetos estratégicos da Seop com foco na participação do município na segurança pública", comentou o secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale.

As representantes da Seop também apresentarão projeto realizados no Rio. Entre eles, estão trabalhos de demolições de construções irregulares, o Conjunto de Estratégias de Prevenção (CEP), o 'Ambulante em Harmonia', a 'Ronda Maria da Penha' e as fiscalizações em ferros-velhos e lava-jatos na cidade.