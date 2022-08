Fiscais do Procon-RJ estiveram em quatro postos no Estado do Rio - Divulgação

Publicado 17/08/2022 17:53

Rio - O Procon-RJ realizou a segunda ação da operação conjunta de combate a irregularidades de GNV no Rio de Janeiro. Nesta quarta-feira (17), foram fiscalizados quatro postos de combustível localizados em Campo Grande, Zona Oeste do Rio, e no município de Itaguaí, na Região Metropolitana do estado. Um deles foi interditado pela Naturgy por indícios de manipulação no sistema de medição.

A fiscalização também foi realizada em quatro instaladoras de GNV em Campo Grande. Duas foram interditadas por ausência de autorização do órgão competente. De acordo com o Procon-RJ, veículos irregulares, que poderiam trazer riscos à segurança da população, foram apreendidos enquanto abasteciam nos postos.

"As ações ocorrem de forma integrada justamente para garantir a segurança dos consumidores e funcionários e evitar acidentes como os que ocorreram em menos de um mês, o consumidor deve estar em dia com a manutenção do licenciamento do veículo e, principalmente, buscar instaladoras credenciadas", explicou o presidente do Procon-RJ, Cássio Coelho.

Os fiscais verificaram possíveis fraudes de quantidade e qualidade do combustível, além de documentação e condições dos veículos, como, por exemplo, se possuem o selo obrigatório do Inmetro no cilindro e na documentação. Também é checado se o selo pertence ao veículo.

Já nas instaladoras de kits GNV, os agentes do Procon-RJ investigaram se elas possuíam a documentação necessária, principalmente a autorização do órgão competente. Somente duas delas apresentaram o documento.

As empresas autuadas responderão processo administrativo, tendo o fornecedor 15 dias para apresentar defesa. Os veículos apreendidos pelo Detro foram levados aos pátios localizados em Vargem Grande e Engenho da Rainha. Eles ficarão no local até que as irregularidades sejam sanadas.

A operação continua nesta semana em conjunto com a Agência Nacional de Petróleo (ANP), Departamento de Transportes Rodoviários (Detro), Instituto de Pesos e Medidas (Ipem), Equipe Foco, Polícia Militar, Secretaria Municipal de Transportes (SMTR) e Naturgy.

Acidentes

A ação ocorre após três acidentes, em menos de um mês, com explosões de veículos durante o abastecimento de cilindro de gás. No dia 26 de julho, o idoso Mário Magalhães, de 67 anos, morreu após acidente em um posto de GNV na Rua 24 de Maio, em São Francisco Xavier, na Zona Norte.

Na semana seguinte, dia 5 de agosto, um outro veículo explodiu na Estrada Santa Eugênia, em Paciência, na Zona Oeste do Rio. A área de abastecimento, inaugurada há menos de três meses, ficou completamente destruída . Entretanto, não houve feridos.

Já no dia 11, menos de uma semana depois, uma explosão deixou uma pessoa morta e quatro feridas na Avenida Amaral Peixoto, no bairro de Balneário, em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos. A vítima fatal foi o frentista Alyf C. Santana, de 21 anos, que abastecia o carro. Outros três atendentes foram atendidos e tiveram alta hospital em seguida. O motorista do veículo foi atendido no pronto-socorro da cidade e encaminhado ao Hospital Estadual Roberto Chabo, em Araruama, para avaliação.