Detro-RJ multa empresa que desviava itinerário em Magé - Divulgação/Detro-RJ

Detro-RJ multa empresa que desviava itinerário em Magé Divulgação/Detro-RJ

Publicado 17/08/2022 16:37

Rio - Fiscais do Detro-RJ estiveram, na tarde desta quarta-feira (17), no município de Magé, na Baixada Fluminense, para verificar denúncias sobre alteração de itinerários de linhas intermunicipais, recebidas através da ouvidoria do órgão. Durante a fiscalização, os agentes flagraram três linhas cometendo a irregularidade e as respectivas empresas foram multadas.



fotogaleria

As linhas flagradas foram: 465C – Andorinha – Caxias (Viação Reginas); 125C – Magé – Central (Viação Reginas); 506I – Caxias – Ipiranga (Trel). O Detro-RJ afirmou que vai continuar acompanhando a operação das linhas.



As denúncias são importantes para nortear as ações de fiscalização. A população pode entrar em contato com a ouvidoria do Detro-RJ através do telefone (21) 3883-4141, pelo e-mail ouvidoria@detro.rj.gov.br ou WhatsApp Fale Detro pelo número (21) 9-8596-8545.