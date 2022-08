Centro Médico Miro Garcia, localizado dentro da quadra do Salgueiro - Divulgação

Centro Médico Miro Garcia, localizado dentro da quadra do SalgueiroDivulgação

Publicado 17/08/2022 15:42

Rio - A quadra dos Acadêmicos do Salgueiro, localizada na Rua Silva Teles, 104, em Andaraí, receberá serviços gratuitos de saúde para a comunidade. Neste sábado (20), a ação social também terá um espaço dedicado à mulher, com atendimento, palestras e distribuição de coletor menstrual. A psicóloga Vilma Araújo é idealizadora e coordenadora do projeto Sambando com Saúde, que atende cerca de 800 pacientes por mês.

"O Centro Médico do Salgueiro já é reconhecido pela qualidade de atendimento e a escola por suas ações sociais. Desta vez, teremos mais de 30 atividades acontecendo na quadra, que vão desde aferição de pressão e medição de glicose, até a orientação jurídica e isenção para a aquisição dos documentos básicos como identidade e certidões. Programamos essas ações com muito carinho e nos orgulhamos das parcerias que construímos ao longo do tempo. Somando-se a isso, temos uma gestão muito voltada para o lado social, o que fortalece os nossos laços com a comunidade”, comentou Vilma.

O espaço terá um ônibus para a Ouvidoria Itinerante da Mulher, que faz parte do projeto desenvolvido pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. Com isso, as mulheres poderão ter acesso a consultoria e denúncias de qualquer tipo de violência, seja doméstica, política ou de gênero.

A ação social salgueirense também contará com a participação do “Meu Clitóris Minhas Regras”, uma comunidade multidisciplinar e plural especialista em saúde, prazer e bem-estar. O grupo atende em São Paulo e fará palestra falando da importância do autoconhecimento e do bem-estar.

A atuação das profissionais recebrá a sexóloga Marcela Jardim, embaixadora da marca Lilicup, que fará a distribuição de 300 coletores menstruais para as mulheres que assistirem à palestra.

Confira alguns dos serviços oferecidos na ação social

-Aferição de pressão

- Exame de glicose

- Exame auditivo

- Orientação ao autoexame das mamas

- Vacinação para crianças e adultos

- Aplicação de flúor

- Orientação e cuidados da mulher

- Orientação jurídica

- Consulta dermatológica

- Massoterapia

- Estética

- Oficina de maquiagem

- Oficina de artesanato

- Oficina de jogos infantis

- Oficina de jogos para a terceira idade

- Oficina de meio ambiente

- Oficina de alimentação saudável

- Inscrição em atividades esportivas