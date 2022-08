Vídeo mostra como é o quarto de Eloá - Reprodução

Vídeo mostra como é o quarto de EloáReprodução

Publicado 17/08/2022 15:20 | Atualizado 17/08/2022 15:21

Rio - Paredes rosa, móveis brancos, roupa de cama colorida, fraldas e brinquedos organizados. Assim era o quarto de Eloá Manuela Ferreira dos Santos, de um ano, que morreu na última sexta-feira, 12. A mãe, Amanda Cristina Ferreira Santana, e sua companheira, Daniele dos Santos Bernardes, foram presas acusadas de serem as responsáveis pelo crime. No entanto, familiares e amigos afirmam que as duas são inocentes. As imagens estão em vídeos enviados pela prima de Daniele, Thais Rocha, que segundo ela, seriam provas de que as crianças eram bem cuidadas.

Vídeos enviados por prima de Daniele dos Santos Bernardes, companheira de Amanda Cristina Ferreira Sanntana, ambas presas acusadas de matar criança de um ano, mostram organização nos cômodos da casa.

Créditos: Divulgação#ODia pic.twitter.com/4zhUgEeh9W — Jornal O Dia (@jornalodia) August 17, 2022

Em vídeo, é possível observar almofadas na lateral do berço e produtos de higiene pessoal organizados. No armário, as roupas da criança estão guardadas junto com seus pertences. Na sala, bonecas, carrinhos cor-de-rosa, cadeirinhas e uma tenda cheia de brinquedos fazem parte da decoração da casa. Dentro da tenda de pano, alguns ursos de pelúcia, acessórios infantis e mais bonecas.Amanda e sua filha Eloá moravam com Daniele, na Maré. Na mesma residência moravam Daiane dos Santos Bernardes, irmã de Daniele, e sua filha de um ano e seis meses. Amanda estava no trabalho no momento em que ocorreu a lesão na cabeça de Eloá, que ficava aos cuidados de Daniele.De acordo com Thais, Amanda e Daniele eram muito carinhosas com as crianças e as levavam para passear sempre que podiam , além de também brincar em casa. "Eloá convivia com outra criança, que é a filha da irmã de Daniele, e a menina está com mania de morder, riscar, essas coisas. A mancha que ela estava era de uma mordida de criança, dá para ver nitidamente", ressaltou. "O que estão falando, que Daniele batia e Amanda era conivente, não é verdade. Temos foto, vídeo, grupos, testemunhas que podem provar e atestar que ela não sofreu maus-tratos", concluiu.Amanda e Daniele estão presas desde a última sexta-feira, 12 , e tiveram a prisão convertida para preventiva. Família e amigos se organizaram em um protesto, nesta quarta-feira, 17, com cartazes dizendo que as duas são inocentes. O ato aconteceu em Benfica, Zona Norte do Rio.