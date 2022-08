Um homem foi preso e encaminhado para a 35ª DP (Campo Grande) - Divulgação

Publicado 17/08/2022 18:20 | Atualizado 17/08/2022 18:20

Rio – Agentes do Comando de Polícia Ambiental (CPAm) realizaram, nesta quarta-feira (17), uma ação em combate ao desmatamento no Rio da Prata, em Campo Grande, Zona Oeste do Rio. A operação resultou na apreensão de quatro motosserras que eram usadas ilegalmente.

Segundo a Polícia Militar, a ação ocorreu devido uma denúncia anônima na região. Um homem foi preso e encaminhado para a 35ª DP (Campo Grande). A identidade do criminoso não foi revelada.