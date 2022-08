Desfile de 7 de Setembro na Avenida Presidente Vargas, no Centro do Rio de Janeiro - Paulo Carneiro/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 17/08/2022 17:48 | Atualizado 17/08/2022 18:44

Rio - O prefeito do Rio, Eduardo Paes, informou em suas redes sociais, na tarde desta quarta-feira (17), que o Comando Militar do Leste suspendeu os desfiles de 7 de Setembro na Avenida Presidente Vargas, no Centro do Rio, e na Praia de Copacabana, na Zona Sul. De acordo com Paes, o ato do Exército vai acontecer em um pequeno espaço na Avenida Atlântica, próximo ao Forte de Copacabana, sem arquibancada ou desfile.



Nos próximos dias, a Prefeitura e as Forças Armadas vão se reunir para definir a organização do evento. Até o momento, estão previstas as apresentações da Marinha do Brasil e da Aeronáutica no mar e no espaço aéreo, sem qualquer tipo de interferência nas pistas da Avenida Atlântica.

Os desfiles estavam em fase de licitação , com valor estimado de R$ 318 mil.

Veja o pronunciamento:

Fui informado pelo Cmte. Militar do Leste que esse ano não teremos o tradicional desfile militar na Pres Vargas e nem na praia de Copacabana. O ato do Exército vai se dar em um pequeno trecho na Avenida Atlântica, próximo ao Forte de Copacabana, sem arquibancada ou desfile. 1/3 — Eduardo Paes (@eduardopaes) August 17, 2022

Decisão vai contra fala de Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro (PL) havia afirmado, no fim de julho, que as Forças Armadas iriam participar "ao lado" de seus apoiadores de atos do 7 de Setembro em Brasília e, pela primeira vez, no Rio. "No Rio de Janeiro, às 16 horas do dia 7 de Setembro, pela primeira vez, as nossas Forças Armadas e as nossas irmãs forças auxiliares estarão desfilando na Praia de Copacabana ao lado do nosso povo", disse ele, no lançamento da candidatura de Tarcísio de Freitas (Republicanos) ao governo paulista.

No ano passado, o ato no Dia da Independência foi um dos pontos mais altos de tensão entre Bolsonaro e o Supremo Tribunal Federal (STF).