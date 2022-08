AGÊNCIA DE NOTÍCIAS - PARCEIRO - Desfile de 7 de setembro na Avenida Presidente Vargas, no centro do Rio de Janeiro. O prefeito do Rio Marcelo Crivella, Jair Bolsonaro Deputador Federal, estiveram presente durante o desfile. Foto: Paulo Carneiro/Parceiro/Agência O Dia - Paulo Carneiro/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 04/08/2022 18:39 | Atualizado 04/08/2022 19:04

Rio - Embora o presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), tenha anunciado que o desfile cívico do próximo sete de setembro seria em Copacabana,Zona Sul do Rio, local onde costumam acontecer as manifestações em seu apoio, a Prefeitura do Rio de Janeiro publicou, na quarta-feira (3), edital público para realizar o evento no Centro, seguindo a tradição. Segundo o órgão, responsável pela logística do desfile, o pedido de Bolsonaro não foi formalizado.

A Prefeitura do Rio disse que, até o momento, não recebeu nenhum pedido de alteração do local do desfile e, por isso, segue com o trabalho de apoio logístico para que o evento ocorra em seu local tradicional.



O edital de licitação é para as empresas interessadas em oferecer os serviços e funciona no modelo pregão por menor preço. As empresas devem prestar os serviços de instalação de estruturas tubulares, sonorização, colocação de banheiros químicos e instalação de tribunas em um valor estimado de R$ 318 mil.