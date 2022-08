Monteiro é acusado de praticar atos gravíssimos, lembrou relator - Sandro Vox

Monteiro é acusado de praticar atos gravíssimos, lembrou relatorSandro Vox

Publicado 17/08/2022 19:19 | Atualizado 17/08/2022 20:05

Rio - Um áudio atribuído ao vereador Gabriel Monteiro mostra uma conversa na qual o parlamentar teria assumido preferência de relações sexuais com menores de idade. O ex-PM, que pode ter seu mandato cassado na Câmara de Vereadores nesta quinta-feira (18), fala sobre a preferência usando a palavra 'novinha' (Veja abaixo a conversa na íntegra).



"Ah, mas a mulher que eu peguei era gata, não era? Pô, 16 aninhos, 17 aninhos. Porque eu gosto muito e novinha", disse o vereador no áudio que foi divulgado, nesta quarta-feira (16), pelo canal de TV GloboNews.

A fala faz parte de uma conversa do parlamentar com um homem, que não foi identificado, durante o que parece ser um deslocamento de carro. O diálogo começa com o vereador falando sobre a ida a casas noturnas na Zona Oeste. "Mano, você sabe qual é o ... quando você se acostuma com a Barra? Você não quer sair para outro lugar que seja abaixo do nível", comenta o parlamentar.

Na sequência, o homem com quem ele conversa parece concordar com Monteiro e cita uma festa que o parlamentar teria ido em Nova Iguaçu como comparação. "Aquela boate em Nova Iguaçu, meu irmão. Que lugar horrível", disse o homem.

Gabriel ouve o comentário e rebate ao dizer que a festa não estava boa por ser domingo: É horrível? Mas o dia que estava ruim, porque era domingo, qual era o dia, Esquerda? Ah, mas a mulher que eu peguei era gata, não era?", questiona o vereador.

Em seguida, o vereador fala sobre a idade da menor com quem teria ficado: "Pô, 16 aninhos, 17 aninhos. Porque eu gosto muito e novinha", diz o áudio.

Votação na Câmara



O mandato de Gabriel Monteiro será decidido em votação na Câmara de Vereadores, nesta quinta-feira (18). O ex-PM é alvo de um processo por quebra de decoro e teve a sua conduta investigada pela Comissão de Ética. A cassação do vereador depende dos votos de 34 dos 51 parlamentares da Câmara.



Nesta quarta-feira, Monteiro também teve um revés junto à Comissão de Justiça e Redação. O recurso apresentado pela defesa do parlamentar foi recusado por unanimidade pelo grupo.

Descrição completa do áudio

Gabriel - Mano, você sabe qual é o * quando você se acostuma com a Barra? Você não quer sair para outro lugar que seja abaixo do nível.



Pessoa não identificada - As mulheres que estão as melhores por aqui, elas vão para lá



Gabriel - Tudo para lá, mano.



Pessoa não identificada - Aquela boate em Nova Iguaçu, meu irmão. Que lugar horrível.



Gabriel - É horrível? Mas o dia que estava ruim, porque era domingo, qual era o dia, Esquerda? Ah, mas a mulher que eu peguei era gata, não era?



Pessoa não identificada - É, foi bonitinha. Deu para comer a mulher gostosinha.



Gabriel - Pô, 16 aninhos, 17 aninhos. Porque eu gosto muito de novinha.