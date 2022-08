INTO forma a primeira turma de pacientes do Centro de Amputados no Projeto de Inclusão Digital - Divulgação

Publicado 17/08/2022 19:12 | Atualizado 17/08/2022 19:35

Rio - O Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO) formou a primeira turma de pacientes do Centro de Amputados no Projeto de Inclusão Digital. O projeto, idealizado pelo instituto, tem como objetivo ensinar na prática ferramentas digitais básicas para melhorar a qualidade de vida dos pacientes.



“Mais do que promover o acesso ao conhecimento tecnológico, o projeto – que se baseia no cuidado ampliado do paciente – busca melhorar a autonomia e a capacidade de transformar a própria realidade", destaca Fátima da Silva Alves, coordenadora da Área de Política Nacional de Humanização (APNH/INTO).