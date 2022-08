Cobra é encontrada viva na pista sentido Barra da Linha Amarela - Divulgação/Lamsa

Publicado 17/08/2022 18:44

Rio - Uma jibóia de aproximadamente um metro de comprimento foi encontrada viva na Linha Amarela, sentido Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, por volta das 14h desta quarta-feira (17). Segundo a Lamsa, concessionária que administra a rodovia, equipes foram acionadas por um motorista que viu a cobra ferida e com sinais de atropelamento no acostamento do Túnel dos Pilares, na Freguesia, também na Zona Oeste.



A Patrulha Ambiental da Prefeitura do Rio foi acionada para o resgate e o animal já foi retirado no local.

Segundo levantamento da concessionária, de janeiro a julho deste ano, 39 animais silvestres e domésticos foram resgatados na rodovia.