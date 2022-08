Ressaca no Rio de Janeiro - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 17/08/2022 17:27

Rio - A cidade poderá ser atingida por uma forte ressaca nesta quinta-feira (18) com ondas de até três metros de altura. O alerta foi feito em comunicado publicado pela Marinha do Brasil e deve durar até às 9h da manhã do próximo sábado (20).



O aviso prevê ventos forte e muito forte chegando ao litoral do estado já nesta quarta-feira. As primeiras cidades a serem atingidas devem ser Cabo Frio e Arraial do Cabo.

De acordo com o Sistema Alerta Rio, cidade deve receber uma frente fria na próxima sexta-feira. Com isso, é esperada uma queda brusca nas temperaturas, com céu nublado e encoberto e previsão de chuva. As pancadas devem ser de fraca a moderada ao longo do dia.