Disque Denúncia pede informações sobre suspeito de atirar na cabeça de jovem em festa na Zona Oeste - Divulgação

Publicado 17/08/2022 16:29 | Atualizado 17/08/2022 16:39

Rio- O Portal dos Procurados, programa do Disque Denúncia, divulgou nesta quarta-feira (17) um cartaz para ajudar nas investigações da 36ª DP (Santa Cruz) para localizar e prender Hugo da Silva, de 38 anos, principal suspeito da morte de Cauã Santos Constantino, de 19 anos, em frente a um salão de festas, no bairro de Paciência, Zona Oeste do Rio, em julho. Hugo já é considerado foragido da Justiça.

Baleado na cabeça na madrugada do sábado, 30 de julho, quando tentava apartar uma briga no meio da rua, o jovem acabou morrendo dois dias depois, após ser internado em estado grave no Hospital Municipal Pedro II, no mesmo bairro. Ele chegou a passar por uma cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos. Cauã teve duas paradas cardíacas e sofreu morte cerebral.

De acordo com as investigações, Hugo da Silva, que mora na mesma rua, teria ido até o salão de festas, com uma arma, para acabar com uma briga do lado de fora do estabelecimento. Amigos do jovem disseram que Cauã não estava envolvido na briga, mas estaria tentando acalmar a situação quando foi atingido na cabeça por um dos tiros efetuados por Hugo, que fugiu do local logo após o crime.

Diante dos fatos apresentados na Justiça, foi expedido um Mandado de Prisão, pela 4ª Vara Criminal da Capital pelo crime de Homicídio Qualificado, com pedido de Prisão Temporária, já que tem indícios de autoria do crime em apuração, classificado como Hediondo. A 36ª DP está encarregada do caso e do inquérito criminal.

O Disque Denúncia recebe informações sobre a localização de Hugo da Silva, nos seguintes canais de atendimento:



Zap do Portal dos Procurados: (21) 98849-6099

(21) 2253 1177 ou 0300-253-1177

APP "Disque Denúncia RJ"

Facebook/(inbox): https://www.facebook.com/procuradosrj/,

https://twitter.com/PProcurados (mensagens).

Site Portal dos Procurados – em Denuncie – (procurados.org.br/contato).

Em todas as plataformas digitais, o anonimato é garantido.