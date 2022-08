Após confusão, Rafaella e a tia Cristiane se encontram com os amigos turistas de BH - Divulgação

Publicado 17/08/2022 15:57

Rio - Imagina entrar em seu quarto de hotel e encontrar alguém que você não conhece dormindo na sua cama. Foi o que aconteceu com o publicitário mineiro Eduardo Júnio e dois amigos ao chegar onde estavam hospedados, em um hotel na Lapa, após uma noitada, já na manhã do sábado (13). A desconhecida que descansava era a niteroiense Rafaella Gama, de 22 anos, que errou o andar que a tia e a prima estavam hospedadas após uma noite de festa e bebida. O mineiro registrou tudo para uma rede social e a história viralizou, chegando a mais de 10 milhões de visualizações.

A história começa quando Rafaella, a tia, Cristiane Rodrigues, e uma prima saíram de Niterói para um samba na quadra da Estácio de Sá, próxima à região central do Rio. Quando foram embora, já de manhã, pediram um carro de aplicativo que deixaria Cristiane e a prima no Hotel Pouso Real, na Lapa, e Rafaella atravessaria a Ponte para encontrar a filha pequena, que havia ficado com a mãe. No entanto, segundo a tia, não foi isso que aconteceu.

"Nós saímos do carro e entramos no hotel acreditando que a Rafaella seguiria para a casa dela. Até por isso, não nos preocupamos. Depois de tomar café, subimos para o nosso quarto, que era o 305. Acontece que a Rafaella, por algum motivo que nem ela sabe explicar, desistiu de ir para casa e entrou no hotel sem que nós a víssemos, deixando celular, chinelo, tudo dentro do carro do motorista, que fez a gentileza de devolver tudo posteriormente", disse.

Munida somente da bolsa, Rafaella, em vez de ir para o quarto 305, o da tia, foi para o 205, do trio de Belo Horizonte.

O publicitário Eduardo Junio, de 25 anos, contou que chegou ao quarto e encontrou uma menina dormindo na sua cama.



"Como voltei por último da balada, pedi aos meus amigos para deixarem a porta do quarto encostada. A Rafaella parece que viu e entrou, pois parece que a tia dela costuma ficar hospedada no 205. Quando cheguei, nem eu, nem meus amigos Jéssica e Carlos entendemos nada. A gente chegou a ficar com medo que fosse uma pessoa que tivesse roubado algo. Demos uma geral no quarto, vimos que estava tudo direitinho e, que de diferente, só tinha a roupa dela no chão, uma bolsa e um cartão de banco”, contou o publicitário.

Foi justamente pelo cartão bancário que eles souberam o nome da invasora e iniciaram a saga de tentar acordá-la. Ao questionar Rafaella, ela disse que estava no quarto certo, que estava hospedada no hotel com uma tia, que sempre ficava no apartamento 205, e que os três que estavam no quarto errado. Após isso, ela simplesmente virou para o lado e voltou a dormir.



"Essa história é tão bizarra que, se contássemos, absolutamente ninguém levaria fé na gente. Foi por isso que decidi pegar o celular e registrar tudo no TikTok", revelou

Os turistas foram à recepção do hotel para tentar entender e descobrir de onde Rafaella surgiu. Entretanto, por só ter o nome da "invasora" e de uma possível tia, a procura não deu muito resultado.

A tia Cristiane - que, de fato, existe - disse que a sobrinha só contou o que tinha acontecido na noite do mesmo dia e que, segundo Rafaella, os seguranças, sem saber que apenas havia errado de quarto, expulsaram a jovem do hotel com certa truculência, descalça e com a roupa do corpo. Foi nesse momento que Eduardo e os amigos ajudaram Rafaella, chamando um táxi que a levasse até em casa, em Niterói.

Procurado, o Hotel Pouso Real disse que não vai se manifestar sobre o caso. A família de Rafaella pensa em processar o estabelecimento pela forma como a jovem foi tratada.

Desfeitos todos os enganos, os quatro acabaram por ficar amigos. Eduardo diz que até já marcaram uma balada na capital mineira e no Rio, no Palácio do Samba, quadra da Mangueira, escola de samba da qual Rafa é torcedora.