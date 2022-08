Este mesmo bingo já havia sido interditado em junho deste ano, quando foram apreendidas 18 máquinas de caça níquel e R$ 2.500, 00 reais em espécie - Divulgação

Este mesmo bingo já havia sido interditado em junho deste ano, quando foram apreendidas 18 máquinas de caça níquel e R$ 2.500, 00 reais em espécieDivulgação

Publicado 17/08/2022 15:23

Rio - Agentes da 8ª DPJM (Delegacia de Polícia Judiciária Militar) em conjunto com policiais da Corregedoria Geral da Polícia Civil (Cgpol) interditaram, na noite desta terça-feira (16), um bingo clandestino em funcionamento na Rua Maestro Henrique Vogeler, em Brás de Pina, Zona Norte do Rio. Este mesmo bingo já havia sido interditado em junho deste ano, quando foram apreendidas 18 máquinas de caça níquel e R$ 2.500,00 em espécie.

De acordo com a corporação, o bingo foi localizado devido uma denúncia anônima feito pelo Disque Denúncia, informando sobre uma reunião das lideranças da contravenção, entre eles um agente público, que seriam “responsáveis”, por esse tipo de “jogos de azar”, na Zona Norte.

Ao chegar no local, foi constatado que as máquinas ficavam nos fundos de um bar. Segundo os agentes, foram encontradas dez máquinas no estabelecimento. No momento da ação, não havia apostadores e nenhum valor em espécie no interior das máquinas, apenas alguns frequentadores bebendo, conversando e jogando carteado.

O dono do bar foi encaminhado para à 38ª DP (Brás de Pina) para prestar esclarecimento sobre o bingo clandestino.

Disque Denúncia recebe informações sobre a localização de bingo clandestino, nos seguintes canais de atendimento:

WhatsApp do Portal dos Procurados: (21) 98849-6099, (21) 2253 1177 ou 0300-253-1177

APP "Disque Denúncia RJ"

Facebook/(inbox):https://www.facebook.com/procuradosrj/,

https://twitter.com/PProcurados(mensagens).

Site Portal dos Procurados – em Denuncie – (procurados.org.br/contato).

Em todas as plataformas digitais, o anonimato é garantido.