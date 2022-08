Bruno Nogueira, médico que transferiu Bruno krupp para UTI, saindo da 16° DP da Barra da Tijuca, após prestar depoimento, nesta terça-feira(09). - Cléber Mendes/Agência O Dia

Publicado 17/08/2022 18:50 | Atualizado 17/08/2022 20:32

Rio- A Polícia Civil indiciou, nesta quarta-feira (17), o médico Bruno Nogueira Teixeira, que alegou que o modelo Bruno Krupp, que atropelou e matou um jovem de 16 anos, não poderia ser encaminhado à prisão por causa de um problema renal. De acordo com a 16ª DP (Barra da Tijuca), responsável pelo caso, o profissional foi indiciado por crime de fraude processual, que consiste em modificar intencionalmente dados de processo.

O médico alegou um suposto problema nos rins de Bruno e a necessidade de ser submetido a uma hemodiálise, além de exames. Contudo, o Hospital Marcos Moraes, no Méier, Zona Norte do Rio, onde o modelo estava internado sob custódia, enviou um comunicado afirmando que o estado de saúde de Krupp era estável e que já havia sido liberado, quando o profissional interviu, transferindo para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da unidade de saúde.

Bruno Krupp dirigia uma moto sem placa e sem carteira de habilitação na noite de 30 de julho, pela Avenida Lúcio Costa, na altura do posto 3, na Barra da Tijuca, quando atropelou e matou o adolescente de 16 anos, João Gabriel Cardim. A vítima teve a perna amputada, chegou a ser socorrida e encaminhada para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, mas não resistiu. De acordo com testemunhas, o modelo estava a mais de 150km/h, apesar de a velocidade máxima permitida na via ser de 60km/h.

Krupp foi transferido para o Complexo de Gericinó, em Bangu, e de acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), foi levado diretamente para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) que fica no conjunto de presídios. O modelo deve responder pelo crime de homicídio doloso eventual no trânsito, quando assume o risco de matar.