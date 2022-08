Antes de seguir para UPA no Complexo de Gericinó, Bruno Krupp passou pela 16ª DP (Barra da Tijuca) para trâmites legais e prestar depoimento - Reprodução GloboNews

Publicado 07/08/2022 10:45 | Atualizado 07/08/2022 12:10

Rio - O influenciador Bruno Krupp, de 25 anos, acusado de atropelar e matar adolescente, de 16, deixouno fim da noite deste sábado (6). De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), o modelo foi levado diretamente para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) que fica no conjunto de presídios.Antes de ser conduzido para a unidade, o modelo foi levado para a 16ª DP (Barra da Tijuca), onde era esperado que ele prestasse depoimento sobre o acidente que vitimou João Gabriel Cardim Guimarães. Contudo, o horário da saída de Krupp do Hospital Marcos Moraes, pouco depois das 22h, impossibilitou que o trâmite fosse cumprido.A ida de Krupp para o sistema prisional foi acelerada após a abertura de inquérito policial contra o médico Bruno Nogueira Teixeira, responsável pelo atendimento do modelo no hospital particular no Méier. A polícia encontrou contradições no laudo feito pelo profissional que impedia a transferência do influencer alegando a necessidade de hemodiálise, exames e até a manutenção da internação do mesmo em UTI. O médico é investigado por falsidade ideológica e fraude processual.