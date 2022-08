Ciep E-Tec 424 Pedro Amorim, em Itaboraí - Uanderson Fernandes / Seeduc

Ciep E-Tec 424 Pedro Amorim, em ItaboraíUanderson Fernandes / Seeduc

Publicado 07/08/2022 11:20

Rio - A Secretaria de Estado de Educação (Seeduc) entregou, na última sexta-feira (5), mais dois Cieps E-Tecs. As escolas fazem parte do projeto de modernização de 50 Centros Integrados de Educação Pública (Ciep) que estão sendo transformados em Escolas de Novas Tecnologias e Oportunidades (E-Tecs), beneficiando 24 mil estudantes.

Na sexta, foram entregues revitalizados os Cieps E-Tecs 140 Mário César Gomes da Silva, em Cachoeiras de Macacu, na Região Serrana, e 424 Pedro Amorim, em Itaboraí, na Região Metropolitana.

Segundo a Seeduc, as inovações implantadas na escola de Cachoeiras de Macacu vão atender 630 estudantes do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e do Ensino Médio. Já a E-Tec de Itaboraí irá beneficiar 372 alunos.

Nas duas unidades, a educação será em tempo integral para os alunos do 6º ano e do 1º ano do Ensino Médio, que terão aulas no contraturno de artes, ecologia, games, empreendedorismo entre outras. A ampliação da carga horária será estendida aos demais anos a partir de 2023.

Entre os recursos tecnológicos empregados, estão sistemas de monitoramento por câmera, conexão à internet de alta qualidade, lousa digital e área destinada às atividades de produção audiovisual, as chamadas 'salas makers'. Todas as unidades são sustentáveis e receberam painéis solares, sistema de reuso de água, coleta seletiva de lixo, horta comunitária e composteira.



Outra novidade são os aparelhos de identificação facial que, além de aumentarem a segurança, servirão como base para a contenção de despesas como, por exemplo, o cálculo correto de merenda a ser preparada com base no controle identificado. As famílias poderão acompanhar a frequência à distância através de um aplicativo da Seeduc.

“Estamos transformando a realidade de nossas escolas e trabalhando para melhorar cada vez mais a qualidade da educação pública, oferecendo aos nossos jovens uma aprendizagem mais atrativa, unindo inovação, tecnologia e sustentabilidade”, disse o secretário de Estado de Educação, Alexandre Valle.

Com estas duas escolas, chegam a quatro as unidades reinauguradas, na capital e no interior do estado. Somente este ano, foram destinados R$ 620 milhões para construção e reforma de 150 unidades escolares.