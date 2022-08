Policiais realizavam policiamento de rotina pela estação quando avistaram um homem em atividade suspeita - Reprodução

Publicado 07/08/2022 15:58

Rio – Agentes do Grupamento de Polícia Ferroviária (GPFer) prenderam, neste sábado (6), um homem foragido da Justiça na estação ferroviária de Madureira, na Zona Norte do Rio. A identificação do suspeito não foi divulgada.

De acordo com a PM, os policiais realizavam policiamento de rotina pela estação quando avistaram um homem em atividade suspeita. Durante a abordagem, foi constatado de que havia um mandado de prisão contra ele. A ocorrência foi encaminhada à 27ª DP (Vicente de Carvalho).