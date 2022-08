Drogas e arma apreendidas com suspeito preso, acusado de vender drogas no Centro de Barra do Piraí - Divulgação / PMERJ

Drogas e arma apreendidas com suspeito preso, acusado de vender drogas no Centro de Barra do PiraíDivulgação / PMERJ

Publicado 07/08/2022 13:37

Rio - Policiais do 10º BPM (Barra do Piraí) prenderam, no último sábado (6), um homem suspeito de vender drogas em Barra do Piraí, no interior do estado do Rio.

Segundo a corporação, os agentes foram acionados para verificar uma denúncia de um homem vendendo entorpecentes no Centro da cidade. Ao chegarem no local, os policiais abordaram o suspeito, conhecido como Tenebroso', e com ele apreenderam 86 gramas de cocaína, 48 gramas de maconha e um revólver calibre 38.

O suspeito foi encaminhado para a 88ª DP (Barra do Piraí).