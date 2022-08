Publicado 08/08/2022 00:00

Cerca de 20,2 milhões de famílias serão beneficiadas com o Auxilio Brasil e muitas podem ficar em condições ainda piores financeiramente. Bancos com crédito a juros abusivos e lojas parcelando a perder de vista serão uma realidade. Mais do que dar o dinheiro, é papel do governante orientar.



Estamos há praticamente uma semana do início oficial das campanhas políticas. É fundamental termos em mente que escolheremos também deputados estaduais e federais, além de senadores. Esses atores são decisivos para como nosso país seguirá. Conheça os nomes, as propostas e vote consciente.