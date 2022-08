Com o acusado também foram encontrados outros cartões, todos em nome de terceiros - Divulgação

Publicado 07/08/2022 18:10

Rio- Um homem, 63 anos, foi preso em flagrante, neste sábado (6), pela Guarda Municipal, em Ipanema, Zona Sul. Ele é suspeito de praticar estelionato contra outro idoso em um banco localizado na Rua Visconde de Pirajá. Os agentes foram acionados por um taxista que presenciou os dois idosos brigando na entrada do banco.



A vítima conta que, ao tentar sacar dinheiro no caixa eletrônico, o cartão ficou preso na máquina. Então, ela ligou para um telefone de contato que estava em um adesivo colado no aparelho. A atendente teria pedido diversos dados, a senha e, por fim, orientou o idoso para que deixasse o cartão no local, pois já havia sido bloqueado. A vítima foi embora, mas depois decidiu retornar e não encontrou mais seu cartão.



Na porta do banco, um homem em situação de rua informou que um outro homem pegou o cartão. O suspeito chegou a sacar R$ 1 mil, mas o dinheiro não foi encontrado com ele. Após ser preso, os guardas encontraram mais cartões com o idoso, todos em nomes de terceiros. O adesivo que estava colado no caixa eletrônico também era falso.



A vítima e o suspeito foram conduzidos para a 12º DP (Copacabana), onde o caso foi registrado. O idoso já tinha outras passagens pela polícia.