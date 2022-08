Agentes do 21ºBPM (São João de Meriti) foram alertados sobre um roubo de veículo no bairro Parque Analândia - Divulgação

Publicado 07/08/2022 13:38 | Atualizado 07/08/2022 14:02

Rio - Um homem morreu após confronto com policiais militares no Parque Analândia, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, na noite deste sábado (6). Segundo a PM, agentes do 21º BPM (São João de Meriti) foram alertados sobre um roubo de veículo na Rua Dom Pedro II e, em seguida, fizeram um cerco para deter os dois suspeitos do crime.



Ainda de acordo com a corporação, ao serem interceptados na Rua Arthur Soares Sendas, os homens, que não tiveram a identidade revelada, atiraram contra os agentes, dando início a um confronto. Os suspeitos tentaram fugir, mas colidiram com um outro veículo.



Um dos criminosos foi atingido durante a troca de tiros. Ele foi encaminhado ao Hospital de São João de Meriti, mas não resistiu aos ferimentos. Com ele, foi apreendido um revólver.



O outro homem conseguiu fugir em outro carro. O caso foi encaminhado à Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).