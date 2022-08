Bruno Krupp está preso sob custódia por atropelar e matar o adolescente João Gabriel Cardim - reprodução / Rede Social

Publicado 07/08/2022 13:35 | Atualizado 07/08/2022 13:46

não basta para a manutenção da prisão preventiva. Rio - A defesa do influenciador Bruno Krubb, preso sob custódia por atropelar e matar adolescente, de 16 anos, entrou com pedido de habeas corpus, no início da manhã deste domingo (7), na Justiça do Rio. Os advogados do modelo alegam que a decisão da Justiça é equivocada e que só a morte do adolescentepara a manutenção da prisão preventiva.

Segundo texto enviado ao Plantão Judiciário, os advogados pontuam o fato de o adolescente, que morreu na madrugada de domingo (31), horas após o acidente, e sua mãe estarem atravessando fora da faixa. A defesa também pontua que o sinal na Avenida Lúcio Costa estava verde no momento do acidente.

"Importa reconhecer, diante da concretude, que foi um acidente, uma tragédia, sem qualquer indício de que houve assunção do risco. Admitir dolo eventual no caso em comento seria o mesmo que entender que o investigado teve sentimento suicida, visto que, nas condições do acidente, de motocicleta só mesmo se ele quisesse morrer junto (o que quase ocorreu). Deste modo, a questão do dolo influencia diretamente na possibilidade da prisão preventiva, já que o artigo 313, I do CPP exige que o crime seja doloso", argumenta a defesa.

O pedido questiona mandado de prisão expedido pela Justiça na última quarta-feira (3), em que juíza defende que o modelo assumiu risco. Segundo o pedido de prisão, Krubb usava moto sem placa, estava sem habilitação e em acima da velocidade permitida na via. Tudo isso acontecendo três dias após ter sido pego em uma blitz na mesma condição.



"Não foi o bastante que tivesse sido parado pelos agentes da Lei Seca. Ser pego na situação já descrita não teve qualquer efeito didático. Ao contrário, adotou conduta mais ainda letal, acabando por tirar a vida de um jovem que estava acompanhado de sua mãe, ressaltando-se que Bruno não é um novato nas sendas do crime", avaliou a juíza Maria Izabel Pena Pieranti, do Plantão Judiciário.

"Outrossim, tenho que a liberdade do Indiciado compromete sobremaneira a ordem pública, sendo a sua constrição imprescindível para evitar o cometimento de crimes de idêntica natureza, podendo-se dizer que a medida ora decretada visa, também, resguardar a sociedade de condutas outras análogas que Representado possa vir a praticar", concluiu a magistrada.

Transferência para prisão

O modelo foi mandado para unidade hospitalar no Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu, na Zona Oeste, no fim da noite deste sábado (6). Krubb estava internado no Hospital Marcos Moraes, no Méier, onde chegou a ficar internado em ala de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). A permanência na unidade, que implicava no atraso da prisão, foi acelerada após médico que atendia o influenciador ser alvo de inquérito da 16ª DP (Barra da Tijuca) por falsidade ideológica e fraude processual

Krubb atropelou e provocou a morte do adolescente João Gabriel Cardim Guimarães, de 16 anos. A vítima atravessava via com limite de velocidade de 60 km/h na Barra da Tijuca, quando foi atingida pela motocicleta pilotava pelo influenciador. Segundo relato de testemunhas, a motocicleta passou pelo local a mais de 150 km/h, velocidade bem acima do permitido na Avenida Lúcio Costa.

O adolescente chegou a ser socorrido para o Hospital Lourenço Jorge, na Barra, passou por atendimento, mas não resistiu aos ferimentos provocados pela colisão. A morte foi confirmada na madrugada do domingo (31). O influenciador também foi atendido na unidade de saúde, onde recebeu alta, mas acabou procurando atendimento no hospital da Zona Norte.