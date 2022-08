Rio de Janeiro

Rio é primeira cidade do país a aceitar cachorros e gatos em mercados

Com base nas normas do novo decreto publicado na sexta-feira (05), no Diário Oficial, a Asserj lançou neste sábado (06) o selo Super Pet para os estabelecimentos que desejam aderir à prática

Publicado 06/08/2022 13:53 | Atualizado há 6 horas