Publicado 06/08/2022 15:45 | Atualizado 06/08/2022 15:49

Rio - A Polícia Civil investiga a morte do belga Walter Henri Maximilien Biot, de 52 anos, na cobertura onde vivia há duas décadas com o marido, o cônsul alemão no Rio, Uwe Herbert Hahn. Na noite da última sexta-feira, Walter foi socorrido pelo Samu ainda no imóvel, localizado na Rua Nascimento Silva, em Ipanema, mas já se encontrava com lesões no corpo e parada cardiorrespiratória, inclusive na cabeça e nas nádegas.

Segundo o diplomata, o companheiro teria caído por mal súbito e costumava tomar pílulas para dormir, além de beber muito. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) para perícia e a 14ª DP (Leblon) apura o caso e não descarta a suspeita de agressão física.