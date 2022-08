Troca de tiros se iniciou após uma emboscada realizada pelos criminosos contra a equipe que realizava patrulhamento na região - Divulgação

Troca de tiros se iniciou após uma emboscada realizada pelos criminosos contra a equipe que realizava patrulhamento na regiãoDivulgação

Publicado 06/08/2022 20:13

Rio – Três criminosos foram baleados durante uma troca de tiros contra policiais do 14º BPM (Bangu) na Rua Pedro Nava, em Realengo, na tarde deste sábado (6). A troca de tiros começou após uma emboscada realizada pelos criminosos contra a equipe que realizava patrulhamento na região. As identificações dos suspeitos não foram divulgadas.

De acordo com a Polícia Militar, assim que cessado os disparos, três suspeitos foram encontrados feridos no local. Eles foram encaminhados Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo. No local do confronto, foram apreendidos duas pistolas, uma granada, um rádio comunicador e material entorpecente a ser contabilizado.