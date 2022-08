Familiares no enterro do angiologista Luiz Antônio Ribeiro Nunes - agência o dia

Publicado 06/08/2022 17:05

Rio - O corpo médico, Luiz Antônio Ribeiro Nunes, de 61 anos, foi sepultado, neste sábado (6), no Cemitério Municipal de Nilópolis, em Nilópolis. A cerimônia reuniu familiares e amigos próximos do médico. Luiz foi assassinado durante tentativa de assalto na Taquara, Zona Oeste do Rio, na última quinta-feira (5).

O caso aconteceu na Rua Radialista, próximo à área movimentada do bairro, quando o médico e a família tiveram o carro fechado por criminosos. Ao perceber a movimentação dos bandidos para bloquear a passagem, sacou a arma que portava e disparou contra os bandidos. Na troca de tiros, ele foi atingido e os bandidos fugiram sem levar nada.



"Luiz era bem-querido, uma pessoa do bem, grande amigo. Ele não tinha inimigo. Ele tinha preocupação com a violência. Então como ele morava em Nilópolis e se mudou para Jacarepaguá, ele achava que tinha que ter uma arma. Ele era médico, não precisava ter uma arma e, justamente por ter essa arma, que resultou em uma fatalidade", disse o amigo do médico, Paulinho Portuga.



Segundo Paulo, o médico teria afirmado que iria morrer e de que Luiz teria sido executado na frente da esposa, filhos e netos.



"Foi execução, porque quando souberam que ele estava armado, um deles gritou e executaram. Foi executado na frente da família, na frente dos filhos e dos netos. Ele teria falado para a esposa que ele iria morrer. Acabou sofrendo 9 tiros. Infelizmente ele veio a óbito, deixando filhos e netos. A família está sofrendo. Mais um caso para estatística do Rio de Janeiro.", disse o amigo.



Luiz Antônio chegou a ser socorrido e levado para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, mas não resistiu aos ferimentos.



A Polícia Civil informou que busca imagens de câmeras de segurança da região onde o caso ocorreu e depoimento de testemunhas que ajudem a identificar os responsáveis pelo assalto: "Diligências estão em andamento para identificar e prender os autores do crime".