Caso aconteceu em área de chácaras no bairro de Itaipuaçu, em MaricáFoto: reprodução internet

Publicado 06/08/2022 15:20 | Atualizado 06/08/2022 15:25

Rio - Dois policiais foram baleados durante troca de tiros com criminosos no bairro Itaipuaçu, em Maricá, na Região dos Lagos do Rio, no início da tarde deste sábado (6). Os PMs estariam em patrulhamento na região quando foram atacados por criminosos armados com fuzis.

Segundo informações da Polícia Militar, os criminosos surpreenderam uma equipe de PMs do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis). A patrulha reagiu ao ataque e após troca de tiros os dois PMs foram encontrados baleados. Os dois foram socorridos para hospitais da região, mas só um segue internado.

Os bandidos teriam fugido de carro do local. Outro veículo usado pelo bando, que tinha pelo menos quatro fuzis, foi abandonado no local e recuperado pela PM. Em nota, a Polícia Militar informou que faz buscas no momento para localizar os responsáveis pelo ataque.