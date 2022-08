Dois homens armados tentaram invadir Hospital Central da PM - Reprodução / Google Maps

Publicado 07/08/2022 10:10 | Atualizado 07/08/2022 11:57

Rio - Dois homens com uma faca tentaram invadir, neste sábado (6), o Hospital Central da Polícia Militar, no bairro do Estácio.

Segundo a corporação, policiais militares do 4º BPM (São Cristóvão) foram acionados para verificar a invasão. De acordo com o PM que estava na guarita, ao serem impedidos de entrar, um dos homens atacou o policial, que reagiu. Um dos agressores foi baleado e acabou sendo socorrido no próprio hospital, mas acabou não resistindo aos ferimentos e morreu.

O outro invasor foi encaminhado à 6ª DP (Cidade Nova). A PM não informou sobre a possível causa da tentativa de invasão. A unidade segue funcionando normalmente.

Ainda de acordo com a PM, por ter acontecido nas dependências de uma unidade da Corporação, a ocorrência ficará a cargo da 1ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (1ª DPJM).