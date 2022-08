No local, PMs apreenderam oito máquinas caça-níqueis e duas pessoas foram conduzidas à delegacia - Divulgação

Publicado 07/08/2022 09:05 | Atualizado 07/08/2022 12:40

Rio - Um bingo clandestino foi interditado por policiais militares da Corregedoria Geral da PM, neste sábado (6), em Sepetiba, na Zona Oeste do Rio. Os agentes chegaram ao estabelecimento após denúncias enviadas ao Disque Denúncia indicarem a existência de caça-níqueis no local e que o funcionamento poderia ter a conivência de agentes públicos.

De acordo com as informações recebidas, policiais iriam ao local na Rua José Fernandes sempre às sextas-feiras para a prática chamada de "recolhe". A equipe da corregedoria foi até o local e constatou a existência do bingo clandestino. No local, foram apreendidas oito máquinas e duas pessoas conduzidas à 43ª DP (Guaratiba).

Duas pessoas que trabalhavam no local no momento da chegada dos policiais foram autuadas na delegacia por contravenção penal relacionada a jogos de azar.