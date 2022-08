Sede do Ministério Público, no Centro do Rio - Paulo Carneiro/Parceiro/Agência O Dia

Sede do Ministério Público, no Centro do RioPaulo Carneiro/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 07/08/2022 09:21

Rio - O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) retoma, nesta segunda-feira (8), o projeto Ouvidoria Itinerante. Em alusão ao 'agosto lilás', mês de conscientização sobre o combate à violência contra a mulher, a Ouvidoria do órgão estará no Centro Especializado de Atendimento à Mulher Chiquinha Gonzaga (CEAM Chiquinha Gonzaga), na Praça Onze, para atendimento ao público das 9h às 14h.

No local, uma equipe estará a postos para orientar e atender as pessoas que queiram registrar denúncia sobre qualquer violência contra a mulher.

O projeto faz parte do conjunto de ações desenvolvidas pelo MP para o lançamento do canal 'Ouvidoria da Mulher', que ocorre na próxima quarta-feira (10). Será um canal dedicado à questão da violência contra a mulher, seja doméstica, política ou de gênero. Nesse canal, as vítimas contarão com uma equipe de colaboradoras treinadas e preparadas para ouvi-las.

"Estamos aprimorando o serviço já prestado pela Ouvidoria e qualificando as comunicações recebidas pela instituição para encaminhamento aos promotores de Justiça. Cabe ressaltar que é de extrema relevância para a Ouvidoria do MPRJ ir para a rua ouvir a população. Faz parte do nosso DNA enquanto instituição”, destacou o ouvidor do MPRJ, procurador de Justiça Augusto Vianna.



Lançada em 4 de agosto de 2009, a Ouvidoria Itinerante é marcada pela aproximação do Ministério Público com a sociedade. Nesses encontros abertos, o MP recebe reclamações e denúncias sobre Educação, Saúde, Meio Ambiente e Direitos Humanos.

A ouvidoria do MP, na sede da instituição, atende pelos telefones 127 (capital) e (21) 2262-7015 (demais localidades), de de segunda a sexta-feira, nos dias úteis, das 8h às 20h. A atendimento presencial acontece de segunda a sexta-feira, nos dias úteis, das 9 às 17h. É possível, ainda, usar o formulário eletrônico, que funciona 24 horas (todos os dias da semana, através do site.