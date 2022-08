O Ciep E-Tec 418 Antônio Carlos Bernardes – Mussum é modernizada para atender estudantes do Ensino Médio da região - Sandra Barros

O Ciep E-Tec 418 Antônio Carlos Bernardes – Mussum é modernizada para atender estudantes do Ensino Médio da regiãoSandra Barros

Publicado 17/08/2022 17:12 | Atualizado 17/08/2022 17:13

Rio – A Secretaria de Estado de Educação (Seeduc) entrega, nesta quarta-feira (17), novo Ciep E-Tec 418 Antônio Carlos Bernardes – Mussum, em Ricardo de Albuquerque, na Zona Norte.



A unidade teve a estrutura física e pedagógica modernizada para atender 260 estudantes do Ensino Médio da região. Nesta primeira fase, o ensino será em tempo integral para as turmas do 1º ano, que terão aulas de artes, educação ambiental e games como atividades extracurriculares. A ampliação da carga horária para os demais anos será a partir de 2023. Com as mudanças, a Seeduc busca melhorar na qualidade do ensino público estadual, usando ferramentas de tecnologia, sustentabilidade e inovação.



A pasta ainda implantou no Ciep E-Tec 418 novos recursos tecnológicos, tais como sistemas de monitoramento por câmera, conexão à internet, lousa digital e área destinada às atividades de produção audiovisual – as chamadas salas makers. Assim como as demais unidades E-Tecs (Escolas de Novas Tecnologias e Oportunidades), o Ciep de Ricardo de Albuquerque é sustentável e recebeu painéis solares, sistema de reuso de água, coleta seletiva de lixo, horta comunitária e composteira.