PM e iFood firmam acordo, nesta quarta-feira (17), para combater falsos entregadores. Na foto, secretário da Polícia Militar, coronel Luiz Henrique Marinho Pires, e o diretor de Políticas Públicas do IFood, João Sabino - Divulgação

Publicado 17/08/2022 15:01

Rio - A Polícia Militar e o iFood firmaram, nesta quarta-feira (17), um acordo de cooperação com objetivo de diferenciar verdadeiros entregadores daqueles que se passam por esses trabalhadores para cometer roubos e outros delitos em vias urbanas do estado. O documento formalizando a parceria foi assinado pelo secretário da PM, coronel Luiz Henrique Marinho Pires, e o diretor de Políticas Públicas do iFood, João Sabino, nesta manhã (17), no Salão Nobre do Quartel General da Polícia Militar, no Centro do Rio.

O acordo de cooperação foi iniciado a partir de uma série de denúncias de que criminosos utilizavam itens com a marca da empresa para iludir as vítimas e cometer delitos, especialmente roubos e furtos.

Com a integração tecnológica entre as duas instituições, as equipes de patrulhamento da Polícia Militar passarão a ter acesso à confirmação sobre entregadores da empresa. Mesmo sem compartilhamento de dados entre as duas instituições, será possível a partir de agora, de forma totalmente automatizada e atualizada, que os policiais militares possam checar, numa abordagem, se o entregador é realmente parceiro do iFood.

A consulta informará ainda em tempo real se o profissional está realizando a entrega naquele momento e se realizou alguma entrega nos últimos dias.