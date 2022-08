Frentista que abastecia o carro, perdeu às duas pernas no momento da explosão - Reprodução

Frentista que abastecia o carro, perdeu às duas pernas no momento da explosãoReprodução

Publicado 11/08/2022 17:56 | Atualizado 11/08/2022 21:52

Rio - Uma explosão em um posto de GNV, na tarde desta quinta-feira (11), deixou quatro pessoas feridas e uma pessoa morta, além de um carro destruído na Avenida Amaral Peixoto, no bairro de Balneário, em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, Alyse Santana, de 21 anos, frentista que abastecia o carro, perdeu às duas pernas no momento da explosão. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado para o pronto-socorro da cidade mas não resistiu.



De acordo com a Secretaria de Saúde, além do frentista o motorista do veículo, teve politraumatismo pela explosão do automóvel. Foi realizada uma sutura em seus ferimentos e, em seguida, foi encaminhado para o Hospital Estadual Roberto Chabo, em Araruama, para realizar uma avaliação.



Dois frentistas, que também foram vítimas da explosão, receberam alta hospitalar. Um deles relatou estar no momento da explosão de GNV no posto de gasolina, quando estilhaços o acertaram em face e região de nuca, sem maior profundidade. Já o outro frentista, relatou que, ao terminar de abastecer o GNV e abaixar o capô do carro, houve a explosão. Ele sofreu ferimentos na sobrancelha, pescoço e estilhaços pelo olho.



Ainda de acordo com a SMS, um guarda municipal ficou ferido no local, vítima de atropelamento por rodas que se soltaram de caminhão no momento da explosão. Ele foi encaminhado para o Hospital Estadual Roberto Chabo, onde segue realizando exames e aguarda avaliação cirúrgica.



Segundo o Corpo de Bombeiros, o quartel de São Pedro foi acionado às 12h, quando receberam a informação da explosão. De acordo com a corporação, o acidente ocorreu devido à explosão do cilindro de GNV enquanto um carro era abastecido.

Outros casos



Este não é o primeiro caso de explosão de cilindro de GNV em posto de combustíveis durante abastecimento no Rio. Na semana passada, um veículo a gás explodiu quando era abastecido em Paciência, na Zona Oeste do Rio. Em julho, outra explosão de cilindro resultou na morte de um homem de 67 anos na Rua 24 de Maio, em São Francisco Xavier, na Zona Norte. Pouco antes da explosão, o homem tinha acabado de abrir a mala do carro. Com a pressão da explosão, o homem foi arremessado.



Na época, um frentista, Hugo Ruan, de 25 anos, presenciou o ocorrido e revelou que o cilindro do carro do idoso estava enferrujado. "Nós temos treinamento para lidar com essas situações. A gente não sabe o real motivo do porquê esse cilindro estava enferrujado. O senhor ficou muito grave, perdeu alguns membros e a esposa dele foi arremessada. Ainda estou muito abalado", contou.