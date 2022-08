Joseph Thomas, de 28 anos, é morador de Los Angeles, na Califórnia, e estava passando férias no Brasil, quando foi atingido por uma bala perdida no pescoço, em Cascadura - Reprodução

Joseph Thomas, de 28 anos, é morador de Los Angeles, na Califórnia, e estava passando férias no Brasil, quando foi atingido por uma bala perdida no pescoço, em CascaduraReprodução

Publicado 12/08/2022 09:27 | Atualizado 12/08/2022 11:00

Rio - O turista americano Joseph Thomas, de 28 anos, que estava internado o Hospital Samaritano, em Botafogo, após ser baleado no pescoço durante confronto na Zona Norte, morreu na madrugada desta sexta-feira (12), por volta das 3h. A informação foi confirmada pela assessoria do hospital, onde estava internado na UTI. Ele havia sido atingido por uma bala perdida durante tiroteio no Morro do Fubá, em Cascadura, na última quarta-feira (10) . Joseph passava férias no Rio na casa de uma amiga, também em Cascadura, quando foi atingido ao levantar-se para pegar o controle remoto da televisão.

Joseph Thomas, Trey, como era chamado, sonhava em morar no Brasil Reprodução

Célia Lopes, 48, diarista e dona da casa em que Joseph foi baleado, se diz devastada com a morte do amigo de sua filha, Bianca. "Joseph amava o Brasil. Tinha uma camisa escrita "Brasil, melhor país do mundo" que ainda está aqui conosco. Isso ter acontecido dentro da minha casa me deixou um bagaço. Acolhi com todo carinho, todo amor e meu lar foi palco de uma tragédia. No hospital, segurando a mão dele, pedi perdão por isso ter acontecido", desabafa.

Segundo a dona da casa, os médicos informaram a família dela, ainda na quinta-feira (11), que Joseph tinha tido morte cerebral. A bala teria rompido a artéria que leva sangue oxigenado ao cérebro e, com isso, perdido muito sangue. No entanto, por ter sido transferido para um dos melhores e mais bem equipados hospitais da cidade, Célia estava esperançosa da recuperação. Ela contou que a mãe dele, lá dos EUA, precisou ser internada por conta da notícia.



"Tenho filho que mora em São Paulo e eu faço questão de defender o Rio de Janeiro sempre que posso. Digo que moro longe da comunidade, que fica do outro lado da Rua Clarimundo de Melo. Jamais aconteceu qualquer violência na porta da minha casa. E agora?! Como vou defender quando a violência entra pela minha janela?", afirma.

Até o momento, não há informação de quando o corpo de Joseph será levado para os Estados Unidos. Essa era a segunda vinda dele no Rio. Na primeira vez, passou sete meses na cidade. Nesta oportunidade, ele chegou dia 6 de julho e ficaria até 19 de setembro. Ele sonhava em ir ao Maracanã assistir ao Flamengo, clube que acompanhava da Califórnia.

No notebook do americano professor de português, toda demonstração de carinho ao Brasil e ao Flamengo Reprodução

Inicialmente, Joseph ficou internado no Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, onde passou por cirurgia e ficou intubado. No entanto, havia sido transferido para o Samaritano, na madrugada de quinta-feira. Natural de Los Angeles, o turista dava aulas de português nos Estados Unidos.

Em nota, o Hospital Samaritano se solidariza com os familiares de Joseph.

No dia do tiroteio que vitimou o turista, outras duas pessoas que estavam dentro de um ônibus da linha 383 (Realengo x Praça da República) também foram baleadas. O confronto de traficantes com milicianos deixou, ainda, um suspeito morto nas imediações do Morro do Fubá, na Rua Padre Talêmaco. A comunidade, que fica entre Campinho e Cascadura, vem sofrendo há semanas com a guerra entre milicianos e traficantes, que tentam retomar o controle da área.

Desde o confronto do dia 10, a Polícia Militar intensificou o policiamento na região.