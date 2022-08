Nessa passagem pelo Rio, Trey já havia visitado pontos turísticos da cidade, como a Feira de Tradições Nordestinas, em São Cristóvão - Reprodução do Facebook

Nessa passagem pelo Rio, Trey já havia visitado pontos turísticos da cidade, como a Feira de Tradições Nordestinas, em São CristóvãoReprodução do Facebook

Publicado 12/08/2022 20:16 | Atualizado 12/08/2022 20:21

Rio - A amiga do turista americano Trey Thomas Joseph Barber, de 28 anos, que morreu na madrugada desta sexta-feira (12), disse que a família do turista ainda está em choque com o ocorrido. Segundo Bianca Silva, a mãe do jovem precisou receber atendimento médico após descobrir que o professor havia morrido.



"Eles estão bem abalados. Estamos em contatos com eles sempre. Passamos a notícia no dia seguinte da cirurgia, mas todos estão bem tristes com o que ocorreu", comentou a amiga do jovem.



O turista estava na casa de Bianca, em Cascadura, na Zona Norte, quando foi atingido por uma bala perdida no pescoço, na última terça-feira (9). O disparo teria partido de uma troca de tiros entre traficantes e milicianos no Morro do Fubá, que também fica no bairro.

Joseph foi socorrido para o Hospital Salgado Filho, no Méier, na Zona Norte, onde passou por cirurgia de emergência e depois foi transferido para o Hospital Samaritano, em Botafogo, na Zona Sul. "A mãe dele está em choque. Ligaram hoje, inclusive, para dizer que eles são muito gratos pelo que a gente fez por ele e que o Trey amava muito a gente. Assim como a gente amava muito ele também", lamentou a amiga do turista.



Bianca disse, ainda, que a família corre agora para resolver os trâmites que envolvem o transporte do corpo do jovem de volta para os Estados Unidos. Joseph morava em Los Angeles, onde era professor de Língua Portuguesa na Universidade de Los Angeles (UCLA). Ele se preparava para cursar o mestrado na instituição e estava em sua segunda viagem ao Rio.



Em nota, o Consulado dos Estados Unidos disse que oferece condolências aos familiares de Joseph e disse que toda a assistência consular necessária está sendo prestada. O americano estava no Brasil desde julho.

Amigos criam campanha de financiamento coletivo para bancar despesas de velório e sepultamento de Trey em Los Angeles Reprodução



Para ajudar no processo de translado do corpo, amigos e parentes do jovem criaram uma campanha de financiamento coletivo na internet. A campanha tem o objetivo de arrecadar o valor de 15 mil dólares, que devem ser usados para bancar as despesas do velório e do sepultamento em Los Angeles, onde Joseph vivia com a família.



Em uma postagem em homenagem ao jovem, uma amiga de universidade falou sobre o talento de Joseph com as palavras. "Trey e eu nos conhecemos na escola, em especial nos aproximamos no ano passado, antes de nossos mestrados. Eu nunca conheci alguém com um impacto tão alto pelas poucas palavras que ele dizia, e muitas vezes reconhecíamos seu talento com palavras. Uma alma tão engraçada, gentil e brilhante", comentou Jenny Choi.



Outras vítimas do confronto



Outras duas pessoas que estavam dentro de um ônibus da linha 383 (Realengo x Praça da República) também foram baleadas na mesma região próxima ao Morro do Fubá. Um suspeito de envolvimento com o tráfico da comunidade também foi morto durante um confronto na Rua Padre Talêmaco. Segundo a Polícia Militar, desde o confronto o policiamento segue intensificado na região. Para ajudar no processo de translado do corpo, amigos e parentes do jovem criaram uma campanha de financiamento coletivo na internet. A campanha tem o objetivo de arrecadar o valor de 15 mil dólares, que devem ser usados para bancar as despesas do velório e do sepultamento em Los Angeles, onde Joseph vivia com a família.Em uma postagem em homenagem ao jovem, uma amiga de universidade falou sobre o talento de Joseph com as palavras. "Trey e eu nos conhecemos na escola, em especial nos aproximamos no ano passado, antes de nossos mestrados. Eu nunca conheci alguém com um impacto tão alto pelas poucas palavras que ele dizia, e muitas vezes reconhecíamos seu talento com palavras. Uma alma tão engraçada, gentil e brilhante", comentou Jenny Choi.Outras duas pessoas que estavam dentro de um ônibus da linha 383 (Realengo x Praça da República) também foram baleadas na mesma região próxima ao Morro do Fubá. Um suspeito de envolvimento com o tráfico da comunidade também foi morto durante um confronto na Rua Padre Talêmaco. Segundo a Polícia Militar, desde o confronto o policiamento segue intensificado na região.