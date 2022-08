Avenida Nossa Senhora de Copacabana - Google Maps

Avenida Nossa Senhora de Copacabana Google Maps

Publicado 12/08/2022 19:57 | Atualizado 12/08/2022 21:07

Rio – Trechos da Avenida Nossa Senhora de Copacabana e a Rua Barata Ribeiro, em Copacabana, na Zona Sul, terão fiscalização de trânsito por videomonitoramento ativados a partir desta segunda-feira (15).

O objetivo é identificar, através de câmeras de monitoramento, infrações cometidas no trânsito. Assim, Guardas Municipais que atuam no Centro de Operações Rio (COR) poderão multar, em tempo real, veículos que forem flagrados pelo sistema de câmeras desrespeitando regras de estacionamento e paradas, sem precisar abordar o condutor.

A instalação acontece por uma parceria entre Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio (CET-Rio), COR, Guarda Municipal (GM-Rio) e Companhia Municipal de Iluminação Pública (Rioluz). A medida é implementada por conta das normas estabelecidas pela Resolução CONTRAN nº 909, de 28 de março de 2022.

As vias monitoradas pelas câmeras receberam sinalização especial, indicando a fiscalização por videomonitoramento.

O estacionamento e a parada irregular de automóveis prejudicam a mobilidade urbana, além de elevarem o tempo de viagem, contribuírem para o aumento na emissão de gases poluentes e oferecerem riscos de acidentes de trânsito.



Segundo a prefeitura, a fiscalização por vídeo será ampliada para outras vias onde o registro de infrações de trânsito é frequente. Hoje, a cidade já conta com o mesmo monitoramento no Aeroporto do Galeão, Rodoviária Novo Rio, Largo do Machado e Estrada Lagoa-Barra.