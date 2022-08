Feira das Yabás volta em homenagem ao Dia dos Pais, com a Roda de Samba de Marquinhos de Oswaldo Cruz - Divulgação

Feira das Yabás volta em homenagem ao Dia dos Pais, com a Roda de Samba de Marquinhos de Oswaldo CruzDivulgação

Publicado 12/08/2022 20:40

Rio - A Feira das Yabás vai retornar neste domingo (14), a partir das 13h, com a Roda de Samba de Marquinhos de Oswaldo Cruz na Praça Paulo da Portela, na Estrada do Portela, em Oswaldo Cruz. Seguindo a temática da paternidade e da tradição, Marquinhos de Oswaldo Cruz convida o sambista Marquinhos Diniz, filho do grande Monarco, que fará uma homenagem ao pai, além dos mestres Zé Luiz do Império e Zé Catimba comemorando seus 90 anos.



De acordo com os organizadores, do evento vai misturar gastronomia e samba de grandes mestres e pais, a exemplo de seu Manaceia, Argemiro, seu Monarco, entre outros.

Grandes nomes da MPB, como Dona Ivone Lara, Leandro Sapucahy, Leci Brandão,Arlindo Cruz, Danilo Caymmi, Fátima Guedes, Hamilton de Holanda, Jongo da Serrinha, Guinga, entre outros, já marcaram presença na Feira.



Além da boa música, o público ainda pode aproveitar para experimentar a culinária típica do subúrbio carioca e pratos de origem africana nas 16 barracas expositoras, sob o comando das matriarcas das famílias mais importantes e tradicionais da região de Oswaldo Cruz: um imenso restaurante a céu aberto.



A entrada é gratuita.