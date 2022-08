Desde o incêndio frequentadores e amigos se mobilizam para ajudar na reconstrução da livraria - Cléber Mendes

Publicado 13/08/2022 21:36 | Atualizado 13/08/2022 21:37



Rio- A Livraria Belle Époque arrecadou 90% do valor esperado para a reconstrução do lugar após a realização de uma feira organizada para doações na Rua Soares, no Méier, Zona Norte, neste sábado (13). O evento contou com a presença do escritor e historiador Luiz Antonio Simas, do secretário de Cultura do Rio, Marcus Faustini e do subprefeito da Zona Norte, Diego Vaz.

A livraria, considerada um patrimônio cultural, sofreu um incêndio no último dia 21 e perdeu todo seu acervo. Para Ivan, proprietário do local, a expectativa é que sejam arrecadados o valor de R$ 50 mil."Esse é o dinheiro que vamos usar na reforma, seguindo os moldes que os arquitetos passaram", explicou.

Dezenas de pessoas estiveram no evento que contou com diversos expositores de artes, além de lançamentos de livros, clube de leitura e apresentações musicais, que foram do samba à fanfarra.

O subprefeito Diego Vaz publicou um vídeo nas redes sociais ao lado do escritor Luiz Antonio Simas pedindo para que as pessoas colaborem com a Vakinha virtual. “Falta só mais uma forcinha, uma ajuda, para chegar a 100% para reconstrução desse lugar”, disse.



Enquanto o Antonio reforçou a fala do amigo. “Essa é uma livraria de rua, da Zona Norte, que vai se reerguer e nós vamos está aqui para a reinauguração”, finalizou.



A feira foi criada em abril, quando as restrições da pandemia começaram a ser afrouxadas, para juntar as pessoas que estavam em casa e que começaram a fazer artesanato para vender online. Ela acontece todos os meses, desde então. Em junho, devido aos finais de semana chuvosos, a feira precisou ser adiada.

Ainda durante o evento foram arrecadados alimentos, fraldas geriátricas e absorventes para serem doados aos Asilos Melhor Idade, em São Gonçalo, Região Metropolitana, e Betel, no bairro do Rocha, na Zona Norte.