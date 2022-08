O acidente ocorreu entre o posto 3 e 4 de Copacabana - Riotur

Publicado 14/08/2022 19:21 | Atualizado 14/08/2022 20:41

Rio - O Corpo de Bombeiros foi acionado, no início da noite deste domingo (14), para buscar um helicóptero que teria caído no mar de Copacabana, na Zona Sul. Segundo os militares, uma vítima que estaria dentro da aeronave pediu socorro por volta das 18h e, em seguida, uma equipe iniciou as buscas. No entanto, às 19h15 as buscas foram encerradas devido não ter sido encontrado nenhum indício do acidente.

Ainda segundo a corporação, a queda teria ocorrido entre os postos 3 e 4, mas a vítima informou estar próxima às ilhas Cagarras. Ainda não há informações sobre quantas pessoas estariam na aeronave e nem as causas do acidente.

De acordo com os Bombeiros, as buscas também foram encerradas devido as torres de comando do espaço aéreo não terem registrado nenhum pedido de socorro e nem desaparecimento de helicópetero.