Comlurb vai inaugurar, nesta segunda (15), o ecoponto na Comunidade da MineiraDivulgação

Publicado 14/08/2022 16:52

Rio- A Comlurb vai inaugurar, nesta segunda-feira (15), a operação do ecoponto no Morro da Mineira. Localizado na altura do número 137 da Rua Van Erven, no Catumbi, na Zona Central do Rio, ele conta com uma caixa compactadora de 15m³ para a entrega voluntária de resíduos orgânicos domiciliares, e duas caixas estacionárias de 5m³ para receber entulho, bens inservíveis (como móveis e eletrodomésticos) e galhadas.

A iniciativa torna o trabalho do órgão ainda mais sustentável, contribuindo para um gerenciamento mais eficiente dos resíduos sólidos urbanos. O presidente da Companhia, Flávio Lopes, reforçou a importância de mais essa inauguração, a quarta só este ano. "A inauguração de um ecoponto é sempre uma grande notícia, é a certeza de que teremos cada vez mais materiais sendo separados nas residências, o que garante um meio ambiente mais livre de impurezas, além de ordenar os resíduos domiciliares. Com os ecopontos, investimos na redução dos pontos críticos de descarte irregular", afirmou.

A Comlurb tem incentivado cada vez mais que os moradores façam a separação de resíduos potencialmente recicláveis em casa, como plástico, vidro, embalagens de papel, entre outros itens. Para garantir o destino correto, o ecoponto dispõe de ecobags exclusivos para receber esse tipo de material, que será entregue aos caminhões da coleta seletiva da companhia, com a certeza de que vão chegar a cooperativas de catadores cadastradas, que farão a comercialização com empresas recicladoras, gerando emprego e renda aos cooperativados.

Os outros três ecopontos inaugurados este ano são o do Vagão, em Realengo, o de Santo Amaro, no Catete, e o de Madureira, embaixo do Viaduto Negrão de Lima. A Comlurb tem como objetivo reformar e implantar novos ecopontos em diversas regiões da cidade, especialmente em áreas mais críticas de descarte irregular, garantindo que locais antes degradados passem a contar com pontos ordenados de descarte, com remoção regular pelos caminhões da Companhia. A previsão é que até o fim do ano mais de 20 ecopontos sejam finalizados.

Os ecopontos ficam estrategicamente localizados nas comunidades e proximidades, e são locais de entrega voluntária de resíduos domiciliares e pequenos volumes de entulho, bens inservíveis (móveis, sofás, eletrodomésticos, etc.) e galhadas. Nessas estruturas, o cidadão pode dispor o resíduo gratuitamente em caçambas distintas para cada tipo de material. Por isso, os ecopontos são fundamentais para a ordenação dos resíduos, controle de vetores e melhoria da saúde pública, para evitar disposições irregulares, como em pontos críticos.