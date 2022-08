Os suspeitos estavam em uma motocicleta que colidiu com um ônibus na Freguesia - Divulgação

Publicado 14/08/2022 18:21 | Atualizado 14/08/2022 19:00

Rio - Um homem morreu e outro ficou ferido após uma tentativa de fuga de uma abordagem policial na Estrada do Bananal, na Freguesia, na Zona Oeste. Os dois suspeitos estavam em uma motocicleta quando colidiram com um ônibus. O caso aconteceu na manhã deste domingo (14).

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) estavam realizando um patrulhamento na região quando avistaram dois homens com atitude suspeita em uma moto. A dupla rejeitou a abordagem e tentou fugir do local, mas acabou colidindo com um ônibus em seguida.



Segundo o Corpo de Bombeiros, uma equipe do quartel de Jacarepaguá foi acionada às 7h56. Ao chegarem no local, um homem sem identificação de aproximadamente 30 anos já foi encontrado sem vida, enquanto o outro, identificado como Pedro dos Santos, 25 anos, com ferimentos moderados foi encaminhado ao Hospital Lourenço Jorge, na Barra. Ainda não há informações sobre seu estado de saúde.